Стало известно, кому повысят зарплату с 1 февраля

Часть сотрудников уже начала получать больше с 1 января из-а повышения минимального размера оплаты труда. Теперь МРОТ составляет 12 792 рубля (вместо 12 130 рублей).

С 1 февраля повысят зарплату в бюджетных и коммерческих организациях. Об этом сообщил Life .

Отмечается, что часть сотрудников уже начала получать больше с 1 января из-а повышения минимального размера оплаты труда. Теперь МРОТ составляет 12 792 рубля (вместо 12 130 рублей). Если сотрудники получают больше, то им могут повысить выплаты с 1 февраля.

Ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин сообщил, что все работодатели должны индексировать зарплату сотрудников на уровень роста потребительских цен. Отмечается, что основная масса работодателей проводит индексацию с 1 февраля.

По словам управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, компании также должны проиндексировать все выплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада.

«Положения об индексации зарплаты, установленные в организации, обязательны для работодателя и распространяются на всех сотрудников», — отмечается в сообщении.

В коммерческих организациях также ожидается повышение зарплат, однако эксперты посоветовали руководствоваться локальными нормативами и уставом конкретно взятой компании. Специалисты также отметили, что в нынешних экономических условиях прибавку даже в 5% могут позволить себе «далеко не все компании».

Отмечается, что зарплаты в бизнесе повышают, ориентируясь также на МРОТ. После его повышения проводя индексацию, чтобы не привлекать внимание ИФНС.

Основатель и руководитель консалтингового агентства «Одинград» Елена Одинцова сообщила, что компании, находящиеся в кризисном положении, возможно, выпустят «приказ» о частичном выборочном поощрении персонала или об индексации на минимальном уровне.