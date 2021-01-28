Сотрудники «Рязаньэнерго» приняли участие в совместной противоаварийной тренировке

На учениях отработали взаимодействие, соблюдение регламента и обмен информацией при ликвидации внештатных ситуаций на объектах энергетики в условиях предотвращения и ликвидации последствий сложных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций в электросетевом комплексе в период низких температур. На поврежденном электросетевом оборудовании «в минимальное время» организовали аварийно-восстановительные работы.

27 января в Рязанской области прошла совместная противоаварийная тренировка с дежурным персоналом ЦУС филиала «Рязаньэнерго», филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Приокского ПМЭС, ЦУКС ГУ МЧС России по Рязанской области, сотрудниками министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области, оперативным персоналом АО «Рязанская областная электросетевая компания».

На учениях отработали взаимодействие, соблюдение регламента и обмен информацией при ликвидации внештатных ситуаций на объектах энергетики в условиях предотвращения и ликвидации последствий сложных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций в электросетевом комплексе в период низких температур.

По сценарию из-за ухудшения погодных условий происходят аварийные отключения ВЛ 110 кВ Гулынки-Истье, ВЛ 110 кВ Алексеево-Забелино и ВЛ 110 кВ Заречная-Секирино 2, а на территории Сасовского, Шацкого, Сараевского и Милославского районов происходят многочисленные отключения ВЛ 0,4-10 кВ, вызванные обрывами проводов с повреждением оборудования.

Получив информацию о случившемся, диспетчеры «Рязаньэнерго» оценили ситуацию и начали устранять технологические нарушения. Они довели сообщение до руководства, оперативного персонала, ГУ МЧС по Рязанской области, технической службы по оперативному контролю регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

На поврежденном электросетевом оборудовании «в минимальное время» организовали аварийно-восстановительные работы. Участники тренировки успешно отработали все действия по ликвидации чрезвычайной ситуации в соответствии с утвержденным регламентом в подобных случаях.

«Четкие и слаженные действия персонала, наряду с высоким уровнем подготовки диспетчерских служб, являются залогом оперативной ликвидации внештатных аварийных ситуаций и одним из показателей готовности энергетиков к прохождению зимнего периода», — подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.