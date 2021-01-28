Соцсети: в Песочне закрывали проезд для водителей по платному путепроводу

Сообщения об этом появились в соцсети. По информации автора сообщения, у дома № 27/3 по улице Зубковой никого не пускают к платному переезду.

Ночью в четверг, 28 января, на улице Зубковой водителей не пускали для движения по платному путепроводу. Сообщения об этом появились в соцсети.

«Человек 10 что-то ищут на дороге, даже полицию не пустили», — отметили в сообщении.

По информации очевидцев, там проводят следстввенный эксперимент по смертельному ДТП. Авария произошла в ноябре 2020 года.