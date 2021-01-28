Рязанские газовики взыскали с должников более 174 миллионов

227 заявлений составили на юридические лица на сумму 264,7 миллиона рублей и 9013 — в отношении физических лиц на сумму 56 миллионов рублей. Суды вынесли 7072 решения (из них 161 по юридическим лицам, 6911 по физическим лицам) в пользу газоснабжающей организации

В 2020 году юристы «Газпром межрегионгаз Рязань» направили в суды 9240 заявлений о взыскании задолженности за поставленный газ. В пользу газоснабжающей организации взыскали 174 миллиона рублей, сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».

227 заявлений составили на юридические лица на сумму 264,7 миллиона рублей и 9013 — в отношении физических лиц на сумму 56 миллионов рублей.

Суды вынесли 7072 решения (из них 161 по юридическим лицам, 6911 по физическим лицам) в пользу газоснабжающей организации на общую сумму 174,610 миллиона рублей. По результатам претензионно-исковой работы с должников — юридических лиц взыскано 129,611 миллионов рублей, с физических лиц — почти 45 миллионов рублей. Остальные дела находятся в стадии рассмотрения судами.