Рязанские депутаты провели первое заседание весенней сессии

Председатель облдума Аркадий Фомин обозначил основные направления законотворческой деятельности на ближайшие месяцы. По его словам, в законодательной повестке 26 законопроектов и она будет дополняться.

В среду, 27 января, депутаты Рязанской облдумы провели первое заседание весенней сессии VII созыва. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Председатель облдума Аркадий Фомин обозначил основные направления законотворческой деятельности на ближайшие месяцы. По его словам, в законодательной повестке 26 законопроектов и она будет дополняться.

Фомин подчеркнул, что главные задачи депутатов в этот период — реализация в региональном законодательстве новых норм Конституции, нацпроектов и послания президента Федеральному Собранию.

«На заседании рабочей группы в январе этого года депутаты обсудили вопросы строительства фельдшерско-акушерских пунктов, а также помощь малообеспеченным рязанцам на основе социальных контрактов и выработали ряд рекомендаций для правительства региона, — отметил Аркадий Фомин. — Остаются актуальными вопросы помощи медикам, которые трудятся в сложных условиях, помогая больным с коронавирусной инфекцией. Многие депутаты ведут сейчас волонтерскую деятельность, приобретают дополнительное медоборудование и средства защиты для наших медучреждений. Огромное спасибо всем тем, кто занимается этой работой, и я уверен, что в этом году мы ее продолжим».

Он также попросил коллег усилить работу в округах, своевременно вместе медиками информировать жителей о прививочной кампании.

Фомин обратил внимание депутатов на контроль за реализацией нацпроектов.

«Прежде всего, это строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры, дорог, благоустройство территорий муниципальных образований. Будем выезжать непосредственно на объекты, а также следить за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств», — подчеркнул глава регионального парламента.