Рязанские депутаты предложили Совфеду Николая Булаева на должность члена ЦИК

Председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, руководитель фракции партии «Единая Россия» в облдуме Татьяна Панфилова отметила, что в соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ» пять членов ЦИК назначаются Совфедом из числа кандидатур, предложенных законодательными органами власти и высшими должностными лицами субъектов.

В среду, Рязанская облдума рассмотрела вопрос о предложении Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, руководитель фракции партии «Единая Россия» в облдуме Татьяна Панфилова отметила, что в соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ» пять членов ЦИК назначаются Совфедом из числа кандидатур, предложенных законодательными органами власти и высшими должностными лицами субъектов.

По словам Панфиловой, фракция партии «Единая Россия» в региональном парламенте выдвинула на эту должность Николая Булаева.

«Мы считаем, что это достойная кандидатура и соответствует всем установленным законодательством требованиям», — подчеркнула она.

Депутаты поддержали кандидатуру Николая Булаева на должность члена ЦИК.

Напомним, Булаев — уроженец села Казачья Слобода Щацкого района Рязанской области. С 10 февраля 2016 года он является заместителем председателя ЦИК.