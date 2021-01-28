Рязанка стала участником смертельного ДТП в Мордовии

На «встречку» выехал Renault Logan, которым управлял 30-летний житель Комсомольского (Чамзинский район). За рулем Lada была 26-летняя жительница Сасовского района Рязанской области.

Утром в среду, 27 января, рязанка попала в ДТП в Зубово-Полянском районе Мордовии. Об этом сообщила « Столица-С ».

Примерно в 6:55 на 457-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись Renault и Lada.

По предварительной информации, на «встречку» выехал Renault Logan, которым управлял 30-летний житель Комсомольского (Чамзинский район). За рулем Lada была 26-летняя жительница Сасовского района Рязанской области. Ей, а также двум ее пассажирам понадобилась госпитализация. 57-летний пассажир этой машины погиб.