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Рязанка на «Киа» устроила ДТП на окраине города
31-летняя рязанка на Kia при повороте налево не уступила дорогу и столкнулась с «двенадцатой», за рулем которой был 21-летний рязанец. Травмы получили оба водителя и 20-летний пассажир «двенадцатой».

Вечером в среду, 27 января, в Рязани примерно в 21:05 у дома №34 по улице Промышленной столкнулись Kia Rio и «двенадцатая». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации, 31-летняя рязанка на Kia при повороте налево не уступила дорогу и столкнулась с «двенадцатой», за рулем которой был 21-летний рязанец.

Травмы получили оба водителя и 20-летний пассажир «двенадцатой».

Пострадавшим оказали медпомощь.