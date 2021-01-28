Рязанец едва не убил свою сожительницу-пенсионерку за отказ пойти в магазин

33-летний мужчина с 69-летней сожительницей и знакомым пили алкоголь. Когда спиртное закончилось, хозяин попросил женщину сходить в магазин. Та отказалась.

Житель деревни Хрущево Старожиловского района едва не убил свою сожительницу-пенсионерку за отказ пойти в магазин. Об этом в пятницу, 28 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

33-летний мужчина, его 69-летняя сожительница и их знакомый пили алкоголь. Когда спиртное закончилось, хозяин попросил женщину сходить в магазин. Та отказалась.

«Мужчина возмутился, что пенсионерка не разделяет его желание продолжить банкет, поэтому начал хватать попавшиеся под руку предметы интерьера и бросать их в сторону женщины, надеясь, что таким образом заставит ее пойти в магазин», — рассказали в полиции.

После этого злоумышленник обхватил пенсионерку за шею и угрожал ей.

Третий участник застолья вызвал полицию.

На хозяина дома завели дело по статье 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Отмечается, что ранее мужчину судили за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью.