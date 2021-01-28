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Рязанцы устроят интернет-митинг из-за плохих дорог
1 февраля с 17:00 до 19:00 водители будут отмечать на «Яндекс. Картах» ямы и некачественный ремонт, а также «просто делиться своими мыслями».

Рязанцы устроят интернет-митинг из-за плохих дорог. 1 февраля с 17:00 до 19:00 водители будут отмечать на «Яндекс. Картах» ямы и некачественный ремонт, а также «просто делиться своими мыслями».

Интернет-митинг проведет администрация группы «Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР». Она отметила, что мероприятие «не преследует политических целей, тем более, на фоне текущей обстановки».

«Мы хотим добросовестного выполнения обязанностей, возложенных на государственные органы», — утверждает руководство сообщества автолюбителей.

В группе отметили, что «бездействие представителей государственной власти, несвоевременное принятие мер про изменению ситуации с дорогами — все это усугубляет обстановку и безопасность дорожного движения».

«В связи с пандемией COVID-19 мы не можем организовать массовое собрание людей. Все понимают, что это небезопасно. Мы понимаем, что на любом собрании людей могут появляться провокаторы, желающие острую социальную проблему политизировать. Это не то, чего бы сейчас хотелось… — пояснили свою позицию организаторы. — А хотелось бы хороших безопасных дорог и качественной городской среды!»