Рязанцев попросили помочь в поисках 27-летнего мужчины
Об Алексее Афанасьеве неизвестно с 24 декабря. Он может находиться в Москве, Рязанской или Ульяновской областях.
Рязанцев попросили помочь в поисках 27-летнего Алексея Афанасьева. О мужчине неизвестно с 24 декабря, сообщили
Афанасьев может находиться в Москве, Рязанской или Ульяновской областях.
Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые короткие, глаза голубые.
Был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы, белые кроссовки, черную вязаную шапку.
Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: