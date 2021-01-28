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Рязанцев попросили помочь в поисках 27-летнего мужчины
Об Алексее Афанасьеве неизвестно с 24 декабря. Он может находиться в Москве, Рязанской или Ульяновской областях.

Рязанцев попросили помочь в поисках 27-летнего Алексея Афанасьева. О мужчине неизвестно с 24 декабря, сообщили поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области.

Афанасьев может находиться в Москве, Рязанской или Ульяновской областях.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые короткие, глаза голубые.

Был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы, белые кроссовки, черную вязаную шапку.

Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.