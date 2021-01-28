Проверка с пристрастием. Налоговики нашли способ взыскать деньги даже с тех, кто не сдал декларацию

В Рязанской области продолжается декларационная кампания, которая началась 1 января и завершится 30 апреля текущего года. В этот период граждане обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2020 году, представив налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
С 1 января 2021 года вступили в силу ключевые изменения в статью 88 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие «бездекларационный» порядок исчисления налога на доходы физических лиц в случае непредставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.
«Если гражданин, получивший в 2020 году доход, от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, пренебрег своей обязанностью и не представил налоговую декларацию в установленный срок, то налоговая инспекция самостоятельно проведет проверку, исчислит сумму налога на доходы и предъявит ее к уплате, — пояснила РЗН. инфо замначальника региональной межрайонной инспекции №3 ФНС России Ольга Стрелкова. — Исчисление налога на доходы будет произведено на основе имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике по формуле: 70% кадастровой стоимости объекта — 1 млн руб. x 13%".
При проведении «бездекларационной» проверки налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика представить в течение пяти дней необходимые пояснения и документы.
Напомним, что обязанность представить декларацию о доходах возникает у тех, кто в 2020 году:
- продал имущество (квартиру, автомобиль, земельный участок
и т. п.), находившееся в собственности менее минимального срока владения (для автомобилей — это три года, для недвижимого имущества — от трех до пяти лет в зависимости от обстоятельств его получения),
- сдавал имущество в аренду,
- получил в порядке дарения недвижимость, транспортные средства, акции, доли, паи
и т. п.от лица, не являющегося близким родственником,
- получил выигрыш.