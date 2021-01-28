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Проверка с пристрастием. Налоговики нашли способ взыскать деньги даже с тех, кто не сдал декларацию
В Рязанской области продолжается декларационная кампания, которая началась 1 января и завершится 30 апреля текущего года. В этот период граждане обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2020 году, представив налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

В Рязанской области продолжается декларационная кампания, которая началась 1 января и завершится 30 апреля текущего года. В этот период граждане обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2020 году, представив налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

С 1 января 2021 года вступили в силу ключевые изменения в статью 88 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие «бездекларационный» порядок исчисления налога на доходы физических лиц в случае непредставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

«Если гражданин, получивший в 2020 году доход, от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, пренебрег своей обязанностью и не представил налоговую декларацию в установленный срок, то налоговая инспекция самостоятельно проведет проверку, исчислит сумму налога на доходы и предъявит ее к уплате, — пояснила РЗН. инфо замначальника региональной межрайонной инспекции №3 ФНС России Ольга Стрелкова. — Исчисление налога на доходы будет произведено на основе имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике по формуле: 70% кадастровой стоимости объекта — 1 млн руб. x 13%".

При проведении «бездекларационной» проверки налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика представить в течение пяти дней необходимые пояснения и документы.

Напомним, что обязанность представить декларацию о доходах возникает у тех, кто в 2020 году:

  • продал имущество (квартиру, автомобиль, земельный участок и т. п.), находившееся в собственности менее минимального срока владения (для автомобилей — это три года, для недвижимого имущества — от трех до пяти лет в зависимости от обстоятельств его получения),
  • сдавал имущество в аренду,
  • получил в порядке дарения недвижимость, транспортные средства, акции, доли, паи и т. п. от лица, не являющегося близким родственником,
  • получил выигрыш.