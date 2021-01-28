Проверка с пристрастием. Налоговики нашли способ взыскать деньги даже с тех, кто не сдал декларацию

В Рязанской области продолжается декларационная кампания, которая началась 1 января и завершится 30 апреля текущего года. В этот период граждане обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2020 году, представив налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.