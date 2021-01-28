Появились фото с места смертельного пожара в Шацком районе

Утром в среду, 27 января, в селе Черная Слобода загорелся дом, погиб его хозяин 1954 года рождения. Соседи рассказали, что до этого дом горел как минимум трижды.

Издательство «Пресса» опубликовало фотографии с места смертельного пожара в Шацком районе. Утром в среду, 27 января, в селе Черная Слобода загорелся дом, погиб его хозяин 1954 года рождения.

Соседи рассказали, что до этого дом горел как минимум трижды. Каждый раз — из-за неосторожного обращения с огнем.

По словам соседей, с середины января одинокому пожилому мужчине помогали по хозяйству.