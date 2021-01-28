Полиция рассказала подробности ДТП в Милославском

ДТП произошло 27 января примерно в 13:40 в Милославском районе на 110-м километре дороги «Михайлов-Горлово-Скопин-Милославское». 61-летний местный житель на «десятке» при повороте налево не уступил дорогу.

В ДТП в Милославском пострадал водитель Lada Granta. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 27 января примерно в 13:40 в Милославском районе на 110-м километре дороги «Михайлов-Горлово-Скопин-Милославское».

61-летний местный житель на «десятке» при повороте налево не уступил дорогу. Автомобиль столкнулся с Lada Granta, за рулем которой был 63-летний житель Милославского района.

Водитель Lada получил травмы. Ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.