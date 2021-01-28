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Под Рязанью устроят соревнования среди парашютно-десантных подразделений «АрМИ-2021»
Армейские международные игры устроят на полигонах 137-го полка ВДВ в Сельцах и Дубровичах. Они пройдут с 22 августа по 4 сентября.

Под Рязанью устроят соревнования среди парашютно-десантных подразделений «АрМИ-2021». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил губернатор Николай Любимов.

Армейские международные игры организуют на полигонах 137-го полка ВДВ в Сельцах и Дубровичах. Они пройдут с 22 августа по 4 сентября.

«Это соревнования высокого уровня, которые будут очень зрелищными, и я горжусь, что местом их проведения станет Рязань — столица ВДВ!» — написал губернатор.

По его словам, состязания станут «хорошей возможностью для десантников продемонстрировать свое мастерство, получить новый опыт и профессиональные навыки».

Фото Минобороны