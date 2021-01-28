Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения глыбы льда на автомобиль рязанца

В сервисе после оценки стоимости деталей и работ мужчине посоветовали продать машину на чермет. У автомобиля выбито заднее стекло, повреждены крылья, динамики, багажник, имеются порезы на обшивке пассажирского сиденья.

В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на который упала глыба льда с крыши пятиэтажки. Инцидент произошел в полдень 23 января у дома №13 по улице Дзержинского. Предварительная стоимость восстановления машины составила более 150 тысяч рублей. Об этом корреспонденту РЗН. инфо рассказал пострадавший рязанец Андрей Барсуков.

В сервисе после оценки стоимости деталей и работ мужчине посоветовали продать машину на чермет. У автомобиля выбито заднее стекло, повреждены крылья, динамики, багажник, имеются порезы на обшивке пассажирского сиденья.

Из управляющей организации, обслуживающей дом, у которого произошел инцидент, поступило приглашение прийти и уладить вопрос по-мирному. Однако, по словам Андрея, при личной встрече ему «предложили копейки» — 35 тысяч рублей, а также оскорбляли и запугивали.

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