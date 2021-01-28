\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
-1°
Птн, 29
Сбт, 30
-6°
ЦБ USD 76.19 1.15 29/01
ЦБ EUR 92.13 0.91 29/01
Нал. USD 75.7 / 77.8 17:40
Нал. EUR 91.96 / 92.6 17:44
Новости
Коронавирус
Публикации
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
9 часов назад
1 433
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
6 340
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
14 448
Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сра...
Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завер...
22 января 09:56
1
15 403
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Опершатаб сообщил, сколько рязанцев лечат от тяжелой формы COVID-19
Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 335 пациентов — средней степени тяжести. По данным минздрава, 19 рязанцев с тяжелой формой заболевания находятся на аппаратах ИВЛ.

В четверг, 28 января, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что в больницах от тяжелой формы COVID-19 лечат 55 жителей региона. Всего в стационарах находятся 467 пациентов.

Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 335 пациентов — средней степени тяжести. По данным минздрава, 19 рязанцев с тяжелой формой заболевания находятся на аппаратах ИВЛ.