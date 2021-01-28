Опершатаб сообщил, сколько рязанцев лечат от тяжелой формы COVID-19

Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 335 пациентов — средней степени тяжести. По данным минздрава, 19 рязанцев с тяжелой формой заболевания находятся на аппаратах ИВЛ.

В четверг, 28 января, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что в больницах от тяжелой формы COVID-19 лечат 55 жителей региона. Всего в стационарах находятся 467 пациентов.

Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 335 пациентов — средней степени тяжести. По данным минздрава, 19 рязанцев с тяжелой формой заболевания находятся на аппаратах ИВЛ.