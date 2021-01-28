На пенсионерку из Песочни завели дело за торговлю алкоголем

64-летняя жительница дома на улице Тимакова торговала спиртным из своей квартиры. Ранее ее привлекали к административной ответственности за это нарушение.

На пенсионерку из Песочни завели уголовное дело за торговлю алкоголем дома. Об этом в четверг, 28 января, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

64-летняя жительница дома на улице Тимакова торговала спиртным из своей квартиры. Ранее ее привлекали к административной ответственности за это нарушение.

Теперь рязанке грозит ответственность по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Ей могут назначить штраф в размере до 80 тысяч рублей либо до года исправительных работ.