Из-за аварии четыре рязанские улицы остались без воды

Рабочие будут ремонтировать водопровод до 17:00. Об этом сообщил сайт мэрии.

В четверг, 28 января, из-за аварии четыре рязанские улицы остались без воды. Об этом сообщил сайт мэрии.

Рабочие будут ремонтировать водопровод до 17:00. Из-за этого холодной воды нет по адресам:

улица Ситниковская (частный сектор),

3-й порядок улицы Ситниковская (частный сектор),

улица поселок Мехзавода, дом №35,

улица Керамзавод, дом №21-а.

Кроме того, снизят подачу холодной воды по адресам: