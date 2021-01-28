Из-за аварии четыре рязанские улицы остались без воды
Рабочие будут ремонтировать водопровод до 17:00. Об этом сообщил сайт мэрии.
В четверг, 28 января, из-за аварии четыре рязанские улицы остались без воды. Об этом
Рабочие будут ремонтировать водопровод до 17:00. Из-за этого холодной воды нет по адресам:
- улица Ситниковская (частный сектор),
- 3-й порядок улицы Ситниковская (частный сектор),
- улица поселок Мехзавода, дом №35,
- улица Керамзавод, дом №21-а.
Кроме того, снизят подачу холодной воды по адресам:
- Михайловское шоссе — полностью, дом №75-а (д/сад №34),
- улица Кирпичный завод,
- улица поселок Мехзавода (полностью), дома №№35-а (д/сад №48), 7 (д/сад), 25 (школа №54),
- улица Керамзавод (полностью), дома №№8-а (школа №22), 25-а (д/сад №29),
- улица Покровская,
- улица Мирная,
- улица Роща,
- улица Октябрьский городок (полностью), дом №33-а (д/сад №24),
- улица поселок Машинистов,
- улица Военных Автомобилистов, дом №3,
- Московское шоссе,
- 1-й проезд Михайловского шоссе,
- 2-й проезд Михайловского шоссе,
- 3-й проезд Михайловского шоссе,
- 4-й проезд Михайловского шоссе,
- Первомайский проспект,
- улица Вокзальная,
- улица Чкалова,
- улица Пойменная (частный сектор),
- улица Карьерная (частный сектор),
- улица Михайловские ямки.