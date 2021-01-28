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Из-за аварии четыре рязанские улицы остались без воды
Рабочие будут ремонтировать водопровод до 17:00. Об этом сообщил сайт мэрии.

В четверг, 28 января, из-за аварии четыре рязанские улицы остались без воды. Об этом сообщил сайт мэрии.

Рабочие будут ремонтировать водопровод до 17:00. Из-за этого холодной воды нет по адресам:

  • улица Ситниковская (частный сектор),
  • 3-й порядок улицы Ситниковская (частный сектор),
  • улица поселок Мехзавода, дом №35,
  • улица Керамзавод, дом №21-а.

Кроме того, снизят подачу холодной воды по адресам:

  • Михайловское шоссе — полностью, дом №75-а (д/сад №34),
  • улица Кирпичный завод,
  • улица поселок Мехзавода (полностью), дома №№35-а (д/сад №48), 7 (д/сад), 25 (школа №54),
  • улица Керамзавод (полностью), дома №№8-а (школа №22), 25-а (д/сад №29),
  • улица Покровская,
  • улица Мирная,
  • улица Роща,
  • улица Октябрьский городок (полностью), дом №33-а (д/сад №24),
  • улица поселок Машинистов,
  • улица Военных Автомобилистов, дом №3,
  • Московское шоссе,
  • 1-й проезд Михайловского шоссе,
  • 2-й проезд Михайловского шоссе,
  • 3-й проезд Михайловского шоссе,
  • 4-й проезд Михайловского шоссе,
  • Первомайский проспект,
  • улица Вокзальная,
  • улица Чкалова,
  • улица Пойменная (частный сектор),
  • улица Карьерная (частный сектор),
  • улица Михайловские ямки.