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Фонд капитального ремонта назвал дату окончания работ в рязанском «доме без крыши»
На РЗН. инфо выходила публикация о затянувшейся реконструкции крыши дома в центре Рязани и жизни людей под угрозой затопления. После этого ремонт кровли сдвинулся с мертвой точки.

Дом по адресу площадь 26 Бакинских комиссаров, 3, где жильцы зимуют без крыши над головой, отремонтируют до 31 марта 2021 года. Об этом сообщил Фонд капитального ремонта Рязанской области в ответ на запрос РЗН. инфо о сроках завершения кровельных работ.

В Фонде отметили, что осенью работы начались по плану. Затруднения возникли из-за долгого согласования демонтажа с чердака старого котельного оборудования. «20 ноября 2020 года на чердачном помещении было обнаружено четыре металлических бачка, расположенных в разных частях дома. В течение семи дней управляющая компания решала, нужны ли ей эти бачки или нет, и как их демонтировать. Подготовительные работы и сам демонтаж занял пять дней», — говорится в приложенном к ответу письме подрядчика.

Также, по сообщению Фонда капремонта, подрядчик обязан возместить ущерб собственникам. Однако на данный момент в адрес Фонда не поступало обращений о том, что квартиры залило.

Напомним, на РЗН. инфо выходила публикация о затянувшейся реконструкции крыши дома в центре Рязани и жизни людей под угрозой затопления. После этого ремонт кровли сдвинулся с мертвой точки.