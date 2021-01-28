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А что в кино? «Зоя», «Охотники на монстров» и другие новинки
Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская премьера — фильм Зоя" режиссера Максима Бриуса рассказывает историю подвига Зои Космодемьянской во время Великой Отечественной войны.

Приключенческий фильм «Маленькие волшебницы» рассказывает о четырех сестрах Флейм, Флора, Марина и Скай, которые на первый взгляд кажутся обычными школьницами, однако же скрывают от всех свой дар, унаследованным от предков. Американский фантастический боевик «Охотники на монстров» режиссера Пола Андерсона создан на основе серии игр Monster Hunter.

Британская комедия «Бывшая с того света» основана на одноимённой пьесе 1941 года — по сюжету романист Чарльз Кондомайн пытается провести спиритический сеанс, и случайно вызывает дух своей ревнивой жены.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».