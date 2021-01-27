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Заместитель Сорокиной обсудил с руководством «Рязаньэнерго» замену светильников на улицах
В среду, 27 января, замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров встретился с заместителем гендиректора — директором филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Сергеем Котеневым на площадке компании. На встрече также были руководители структурных подразделений администрации и «Рязаньэнерго», сообщил сайт мэрии.

В среду, 27 января, замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров встретился с заместителем гендиректора — директором филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Сергеем Котеневым на площадке компании. На встрече также были руководители структурных подразделений администрации и «Рязаньэнерго», сообщил сайт мэрии.

Участники обсуждали развитие городской сети освещения, улучшение качества ее работы и модернизацию. Как отметил Владимир Бурмистров, в мае заканчивается энергосервисный контракт с ООО «ГПБ-Энергоэффект». По его словам, «к этому времени должны быть приняты конкретные решения, направленные на улучшение наружного городского освещения».

Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках нового соглашения должна быть выполнена поэтапная замена светильников, а в перспективе — расширение существующей сети по городу.

Участники встречи обменялась информацией для расчетов и составления модели по эффективному сотрудничеству.

Также в рамках посещения филиала «Рязаньэнерго» представители мэрии посмотрели новый Центр управления сетями (ЦУС), созданный в рамках инвестиционной программы развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ЦУС оборудован цифровыми каналами связи и современными информационными системами, позволяющими в режиме реального времени контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии и управлять производственным персоналом.