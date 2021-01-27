Во Владимире завели дело на мужчину, распылившего газ в полицейского

На 38-летнего мужчину возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти. Отмечается, что он участвовал в несогласованном митинге на Театральной площади и распылил в лицо полицейскому газовый баллончик.

Во Владимире завели дело на мужчину, распылившего газ в полицейского. Об этом в среду, 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный следком.

38-летнему мужчине грозит ответственность за применение насилия в отношении представителя власти. Отмечается, что он участвовал в несогласованном митинге на Театральной площади и распылил в лицо полицейскому газовый баллончик. Мужчину задержали при попытке скрыться. Его арестовали на два месяца.

Ранее СК сообщил о 21 уголовном деле в связи с несогласованными митингами 23 января в разных регионах и еще шести доследственных проверках.