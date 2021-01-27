В Рязанской области объявили «желтый» уровень погодной опасности

По данным Гидрометцентра, в регионе местами ожидается усиление порывов ветра до 12-17 метров в секунду (предупреждение действует до 00:00 28 января).

В Рязанской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра , в регионе местами ожидается усиление порывов ветра до 12-17 метров в секунду (предупреждение действует до 00:00 28 января).

Также погода в области представляет потенциальную опасность из-за гололедно-изморозевых отложений (это предупреждение действует до ночи 29 января).

Стоит отметить, что «желтый» уровень погодной опасности действует во всех регионах ЦФО, кроме Липецкой области.