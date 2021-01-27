В Рязани почтили память погибших во время блокады Ленинграда

В годы Великой Отечественной войны в Рязань привозили эвакуированных жителей осажденного города и раненых бойцов. В 1942 году Рязань приняла 110 эшелонов, в которых вывезли 217 тысяч ленинградцев.

В среду, 27 января, в Рязани почтили память погибших во время блокады Ленинграда. Акция, посвященная 77-й годовщине со дня полного освобождения города от фашистских захватчивок, состоялась на Ленинградском кладбище Скорбященского мемориального комплекса.

В церемонии возложения траурного венка и цветов к памятнику павшим воинам, взрослым и детям блокадного Ленинграда приняли участие председатель рязанской областной думы Аркадий Фомин, его заместители, депутаты, члены областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Лидия Денисова и Лариса Павлова, представители Молодежного парламента при региональном парламенте и общественности.

Собравшиеся отдали дань уважения защитникам города и его жителям, почтив память погибших минутой молчания. В их честь прозвучал троекратный оружейный салют.

Справка

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года. Блокадное кольцо удалось прорвать 18 января 1943 года, 27 января 1944 года в результате наступления Красной армии немецкие войска были окончательно отброшены от Ленинграда.

В обороне города приняли участие 20 тысяч рязанцев, 12 тысяч из которых погибли. В годы Великой Отечественной войны в Рязань привозили эвакуированных жителей осажденного города и раненых бойцов. В 1942 году Рязань приняла 110 эшелонов, в которых вывезли 217 тысяч ленинградцев. С поездов сняли около 600 умерших, которых захоронили на Рязанской земле. Многие выжившие, включая детей, остались здесь навсегда.