В Рязани перед женщиной закрылись двери электрички, а ее дети остались на перроне

Инцидент произошел в понедельник, 25 января, на станции «Лагерный». Женщина ехала со станции «Ходынино» на утренней электричке (6:52) «Рыбное — Рязань».

В Рязани перед женщиной закрылись двери электрички, а ее дети остались на перроне. Об этом она сама рассказала РЗН. инфо.

Инцидент произошел в понедельник, 25 января, на станции «Лагерный».

Женщина ехала со станции «Ходынино» на утренней электричке (6:52) «Рыбное — Рязань».

«На станции выходило очень много людей. Сначала я спустила детей, а потом начала спускать собаку. В этот момент двери электрички закрылись перед самым носом. Я начала кричать машинисту, чтобы тот остановил поезд. Однако машинист ничего не ответил, тогда контроллеры посоветовали „срывать“ стоп-кран. Поезд остановился, но машинист снова не отвечал. Лишь через 10 минут он мне ответил, а потом открыл двери. Не знаю, сколько мы проехали, но обратно я шла минут 6-7», — рассказала женщина.

Она отметила, что дети находились на перроне, а рядом с ними были свидетели произошедшего, которые вызвали службу спасения.