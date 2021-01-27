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В Рязань с мастер-классом приедет Антон Давидянц
Антон Давидянц — один из самых востребованных бас-гитаристов России, имеющий опыт работы в лучших джазовых проектах страны. Его регулярно приглашают для сессионной работы популярные поп-звезды, он сотрудничал с известными зарубежными исполнителями.

В Рязань с мастер-классом приедет Антон Давидянц — один из самых востребованных бас-гитаристов России, имеющий опыт работы в лучших джазовых проектах страны (Игорь Бутман, Даниил Крамер, Сергей Манукян, Алексей Козлов) лидер проекта «Impact Fuze».

Антона Давидянца регулярно приглашают для сессионной работы популярные поп-звезды. Его бас-гитару можно услышать у Леонида Агутина, Григория Лепса, Николая Носкова, Батырхана Шукенова (А-Студио), Би-2, Елки, Сосо Павлиашвили.

Также музыкант сотрудничал с известными зарубежными исполнителями: Virgil Donati, Guthrie Govan, Gergo Borlai, Nicolas Viccaro, Alex Hutchings, Eric Mariental, Nathaniel Townsley, Damien Schmitt, актером Steven Seagal.

Участники мастер-класса увидят живую игру профессионального бас-гитариста под студийные фонограммы, записанные с участием Gergo Borlai (ударные), Евгения Побожего (гитара), Валерия Степанова (клавишные). На встрече музыкант познакомит слушателей с материалом из нового альбома Panzerballett, а также с некоторыми композициями из репертуара Леонида Агутина, в записи которых принимал участие.

Встреча пройдет в свободном формате общения не только о нюансах игры на инструменте, но и о музыке и шоу-бизнесе.

Мастер-класс может быть интересен не только бас-гитаристами, но и музыкантам в целом, потому что будут затронуты аспекты музыкальной теории и ритма, применимые к любым инструментам.

Мастер-класс пройдет 5 февраля в Iggy Taproom по адресу: Рязань, улица Павлова, 29.

Стоимость участия 1 000 рублей. Записаться на мастер-класс можно здесь или по телефону +7 (930) 783-33-93. Количество мест ограничено.