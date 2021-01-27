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В Омске убили молодого экс-игрока «Иртыша» Егора Дробыша
В соцсетях появилась информация, что спортсмен погиб в результате нападения. Его 22-летний друг в реанимации. Следком возбудил уголовные дела по факту убийства и покушения на убийство.

В ночь на среду, 27 января, погиб экс-игрок молодежного и основного составов «Иртыша» Егор Дробыш. Ему был 21 год.

В соцсетях появилась информация, что спортсмен погиб в результате нападения. Его 22-летний друг в реанимации. Следком возбудил уголовные дела по факту убийства и покушения на убийство.

«По предварительным данным, около 2:20 27 января на улице Магистральной неизвестный мужчина нанес ножевые ранения потерпевшим, после чего скрылся. 21-летний молодой человек скончался на месте, второй потерпевший госпитализирован, за его жизнь борются врачи», — сообщили в СУ СК по Омской области.