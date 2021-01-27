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В Москве задержали TikTok-блогера за нападение на машину ФСБ во время митинга
Молодой человек вышел на связь 27 января и сообщил, что находится в следкоме и в течение дня у него пройдет суд по мере пресечения.

В Москве задержали TikTok-блогера Константина Лакеева. Его подозревают в нападении на машину ФСБ во время митинга 23 января. Молодой человек закидал автомобиль снегом и несколько раз пнул его, передает ТАСС.

По данным СМИ, 26 января вместе с Лакеевым задержали еще 12 блогеров. Ролики с нападением на машину ФСБ стали популярны в TikTok, однако в аккаунте Лакеева, где 815 тысяч подписчиков, подобных видео нет.

Молодой человек вышел на связь 27 января и сообщил, что находится в следкоме и в течение дня у него пройдет суд по мере пресечения.

Блогер также раскаялся и попросил прощения у полицейских и «всех, кто с этим связан». Он пообещал, что «такого сто процентов не повторится».