В Москве задержали TikTok-блогера за нападение на машину ФСБ во время митинга

Молодой человек вышел на связь 27 января и сообщил, что находится в следкоме и в течение дня у него пройдет суд по мере пресечения.

В Москве задержали TikTok-блогера Константина Лакеева. Его подозревают в нападении на машину ФСБ во время митинга 23 января. Молодой человек закидал автомобиль снегом и несколько раз пнул его, передает ТАСС .

По данным СМИ, 26 января вместе с Лакеевым задержали еще 12 блогеров. Ролики с нападением на машину ФСБ стали популярны в TikTok, однако в аккаунте Лакеева, где 815 тысяч подписчиков, подобных видео нет.

Молодой человек вышел на связь 27 января и сообщил, что находится в следкоме и в течение дня у него пройдет суд по мере пресечения.

Блогер также раскаялся и попросил прощения у полицейских и «всех, кто с этим связан». Он пообещал, что «такого сто процентов не повторится».