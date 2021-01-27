В Канищеве таксист врезался в стоящий грузовой прицеп

ДТП произошло ночью на улице Интернациональной. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ночью во вторник, 26 января, в Канищеве произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 00:20 около дома №10а по улице Интернациональной 38-летний житель Пронска на Lada Vesta врезался в стоявший полуприцеп грузовика. По предварительной информации, таксист не убедился в безопасности движения в темноте.

Водитель Lada получил травмы, ему оказали медпомощь.