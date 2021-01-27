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В Италии врача заподозрили в убийстве больных коронавирусом ради освобождения коек
Сообщается, что медик намеренно вводил больным препарат, который вызывал трудности с дыханием.

В Италии врача Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек. Об этом со ссылкой на Brescia Today пишет газета «Известия».

Сообщается, что медик намеренно вводил больным препарат, который вызывал трудности с дыханием. Его жертвами стали два человека, при вскрытии одного из них обнаружили лекарство, вызывающее смерть при нарушении дозировки.

Следствие уже выяснило, что некоторые медсестры отказывались вводить пациентам смертельные дозы препарата. Но Карло Моска требовал оставить его наедине с больным.

Подозреваемого поместили под домашний арест.