В ФСБ объяснили бесполетную зону над «дворцом Путина»

Ранее Владимир Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит. При этом в Кремле отказались назвать владельца постройки.

В ФСБ ответили на запрос РБК о бесполетной зоне в Геленджике, где, согласно расследованию Навального, расположен дворец Путина.

По данным ведомства, бесполетную зону в районе мыса Идокопас установили «в интересах пограничной безопасности» по приказу Минтранса от 24 июля 2020 года. Причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

В ФСБ сообщили, что административный комплекс заставы ввели в эксплуатацию в октябре 2020 года. Отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля».

При этом запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет. Также в этом районе нет других объектов, подведомственных службе, заявили в ведомстве.

Ранее Владимир Путин заявил, что дворец в Геленджике ему не принадлежит. При этом в Кремле отказались назвать владельца постройки.