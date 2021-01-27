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Умерли еще двое рязанцев с коронавирусом
С начала пандемии от коронавируса скончались 223 жителя области. Об этом в среду, 27 января, сообщил столичный оперштаб.

Еще двое рязанцев умерли от COVID-19. Об этом в среду, 27 января, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии от коронавируса скончались 223 жителя области. Всего в регионе выявили 21 477 случаев заражения (109 за сутки), выздоровели 19 564 пациента (101).

В России за сутки зарегистрировали 17 741 заразившегося (всего 3 774 672), вылечились 27 922 (3 202 483), умерли 594 пациента (71 076).