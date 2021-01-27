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Ученые объяснили одну из главных загадок COVID-19
Специалисты выяснили, что половые гормоны играют ключевую роль в предрасположенности к осложнениям заболевания. Так, у женщин эстроген может блокировать рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует как «ворота» для попадания в организм.

Ученые Йельского университета объяснили одну из главных загадок COVID-19. Им удалось понять, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин, передает РИА Новости со ссылкой на Science.

Специалисты выяснили, что половые гормоны играют ключевую роль в предрасположенности к осложнениям заболевания. Так, у женщин эстроген может блокировать рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует как «ворота» для попадания в организм. Ученые выяснили, что мужской гормон андроген, наоборот, упрощает заражение.

Согласно исследованиям, наличие у женщин двух Х-хромосом также влияет на форму болезни: в этих хромосомах содержатся ключевые гены, которые регулируют ответ иммунитета. Они могут одновременно выявлять патогены на ранних стадиях инфицирования, и организм начинает бороться с коронавирусом.

Эксперты утверждают, что мужчины старше 60 лет теряют способность формировать первоначальный иммунный ответ на коронавирус, что осложняет течение болезни и увеличивает риск смерти.