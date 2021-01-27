У скончавшегося замначальника скопинской полиции остались две дочери

Как рассказали в пресс-служба регионального УМВД, Зудин начал службу в органах внутренних дел в 2004 году, он прошел путь от курсанта академии МВД до замначальника отдела «Скопинский».

У 36-летнего Андрея Зудина, замначальника скопинского отдела полиции, остались жена и две несовершеннолетние дочери. Он скончался на рабочем месте.

Как рассказали в пресс-служба регионального УМВД, Зудин начал службу в органах внутренних дел в 2004 году, он прошел путь от курсанта академии МВД до замначальника отдела «Скопинский».

«Андрей Борисович был хорошим человеком, прекрасным семьянином, исполнительным и ответственным сотрудником, отзывчивым и внимательным руководителем», — говорится в сообщении.

Напомним, Зудину стало плохо, скорая ехала к нему 50 минут. По предварительной информации, мужчина умер от инфаркта. Ранее он переболел коронавирусом.