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Специалист объяснил, как камера Instagram следит за пользователями
Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал агентству «Прайм», как камера Instagram следит за пользователями. По его словам, камера и микрофон смартфона могут включаться в Instagram или других приложениях без действия владельца.

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал агентству «Прайм», как камера Instagram следит за пользователями. По его словам, камера и микрофон смартфона могут включаться в Instagram или других приложениях без действия владельца.

Кусков пояснил, что подобные ситуации происходили с некоторыми пользователями во время просмотра ленты новостей или общения в чате.

Отмечается, что все компании, которые были замечены в такого рода нарушениях, заявляли о том, что произошедшее — случайность, и такого быть не должно.

Денис Кусков предупредил пользователей об опасности, которая связана с постоянным использованием смартфона.

«Надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации с помощью геоданных», — подвел итог специалист.