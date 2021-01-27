Специалист объяснил, как камера Instagram следит за пользователями

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily
Кусков пояснил, что подобные ситуации происходили с некоторыми пользователями во время просмотра ленты новостей или общения в чате.
Отмечается, что все компании, которые были замечены в такого рода нарушениях, заявляли о том, что произошедшее — случайность, и такого быть не должно.
Денис Кусков предупредил пользователей об опасности, которая связана с постоянным использованием смартфона.
«Надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации с помощью геоданных», — подвел итог специалист.