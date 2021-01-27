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Спасатели прекратили поиски рыбаков, провалившихся под лед на границе Рязанской и Владимирской областей
22 января сотрудники МЧС начали искать двоих мужчин, которые 17 января на снегоходе уехали на рыбалку и не вернулись. Полицейские нашли предварительное место их провала под лед в районе населенного пункта Шоркин Бор.

Спасатели прекратили поиски рыбаков, провалившихся под лед на границе Рязанской и Владимирской областей. Об этом в среду, 27 января, сообщает Vladtv.

22 января сотрудники МЧС начали искать двоих мужчин, которые 17 января на снегоходе уехали на рыбалку и не вернулись. Полицейские нашли предварительное место их провала под лед в районе населенного пункта Шоркин Бор. Глубина там составляет пять-семь метров.

21 января водолазы подняли из реки снегоход. Они совершили 20 погружений и обследовали 10 600 квадратных метров дна.

Поиски рыбаков не дали результатов.

На месте работы продолжат сотрудники полиции и органов местного самоуправления.

Фото владимирского ГУ МЧС