Спасатели прекратили поиски рыбаков, провалившихся под лед на границе Рязанской и Владимирской областей
22 января сотрудники МЧС начали искать двоих мужчин, которые 17 января на снегоходе уехали на рыбалку и не вернулись. Полицейские нашли предварительное место их провала под лед в районе населенного пункта Шоркин Бор.
Спасатели прекратили поиски рыбаков, провалившихся под лед на границе Рязанской и Владимирской областей. Об этом в среду, 27 января,
22 января сотрудники МЧС начали искать двоих мужчин, которые 17 января на снегоходе уехали на рыбалку и не вернулись. Полицейские нашли предварительное место их провала под лед в районе населенного пункта Шоркин Бор. Глубина там составляет пять-семь метров.
21 января водолазы подняли из реки снегоход. Они совершили 20 погружений и обследовали 10 600 квадратных метров дна.
Поиски рыбаков не дали результатов.
На месте работы продолжат сотрудники полиции и органов местного самоуправления.
Фото владимирского ГУ МЧС