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Соцсети оштрафуют за отказ удалить призывы к детям участвовать в акциях
Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube за отказ удалить призывы к подросткам участвовать в несанкционированых акциях. Штрафы по статье 13.41 КоАП составят от 800 тысяч до 4 миллионов, сообщило ведомство.

Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube за отказ удалить призывы к подросткам участвовать в несанкционированых акциях. Штрафы по статье 13.41 КоАП составят от 800 тысяч до 4 миллионов, сообщило ведомство.

За повторное нарушение сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Отмечается, что, несмотря на требования Генпрокуратуры и Роскомнадзора, соцсети не удалили своевременно 170 противоправных призывов.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что администраторы соцсетей удалили 89% материалов в незаконными призывами.