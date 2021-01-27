Шиловцу вынесли приговор за то, что он разбил машину знакомого кирпичом и угрожал его убить
Инцидент произошел в июле 2020 года. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.
Шиловцу вынесли приговор за повреждение чужого имущества и угрозу убийством. Об этом сообщил
Инцидент произошел в июле 2020 года. Известно, что осужденный решил испортить машину знакомого из-за неприязненных к нему отношений. Он несколько раз ударил припаркованный во дворе автомобиль кирпичом, причинив потерпевшему ущерб в 63 427 рублей.
Когда владелец машины подошел к злоумышленнику, тот снова поднял камень и пригрозил мужчине убийством.
В суде шиловец признал вину и раскаялся. По совокупности наказаний его приговорили к восьми месяцам в колонии общего режима.
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