С рязанца взыскали миллион за смертельную драку у ночного клуба

Рано утром 16 августа двое пьяный мужчин поссорились у ночного клуба. 39-летний потерпевший оскорблял подсудимого, тот ударил его кулаком в лицо. Мужчина упал, ударившись о тротуарную плитку, но самостоятельно встал и уехал домой. Через несколько дней он умер.

Суд взыскал с рязанца компенсацию в миллион рублей за смертельную драку у ночного клуба. Об этом в среду, 27 января, сообщает «МК в Рязани».

Мужчину приговорили к году лишения свободы условно за причинении смерти по неосторожности.

Напомним, рано утром 16 августа 2020 года двое пьяный мужчин поссорились у ночного клуба. 39-летний потерпевший оскорблял подсудимого, тот ударил его кулаком в лицо. Мужчина упал, ударившись о тротуарную плитку, но самостоятельно встал и уехал домой. Через несколько дней он умер.

Врачи выяснили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.