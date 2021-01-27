Рязанского активиста Александра Бехтольда доставили суд

Бехтольда вызвали повесткой в отдел полиции «по делам и материалам, находящимся в производстве полиции», а оттуда доставили в Железнодорожный райсуд.

Рязанского активиста Александра Бехтольда доставили суд. Об этом в среду, 27 января, в Facebook написала Софья Иванова.

Она уточнила, что Бехтольда вызвали повесткой в отдел полиции «по делам и материалам, находящимся в производстве полиции», а оттуда доставили в Железнодорожный райсуд.

Напомним, 23 января в Рязани прошел несанкционированный митинг. Супруга задержанного активиста Юрия Богомолова сообщала, что Бехтольда «омоновцы избили, разбили фотоаппарат».