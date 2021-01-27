Рязанский оперштаб сообщил, сколько коек занято в «красных зонах» больниц

Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 335 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 56 человек, из них 24 находятся на аппаратах ИВЛ.

Оперштаб при рязанском правительстве сообщил, сколько коек занято в «красных зонах» больниц. По данным на среду, 27 января, в стационарах находятся 468 пациентов.

Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 335 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 56 человек, из них 24 находятся на аппаратах ИВЛ.