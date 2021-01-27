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Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Водителей призвали соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники. Дежурство на трассах ведется круглосуточно.

Дорожников Рязанской области перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, 27-28 января на подведомственных трассах в Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, переходящий в дождь, при колебания температуры от плюсовых до минусовых показателей с порывами ветра до 17 метров в секунду. Возможно ухудшение видимости до 200-500 м из-за тумана.

В случае необходимости для очистки и обработки трасс противогололедными материалами на дороги готовы вывести 30 единиц техники.

Дежурство на трассах ведется круглосуточно, ситуацию контролируют в том числе с помощью системы метео- и видеонаблюдения.

Водителей призвали соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432, 8 (863) 2329460, (8442) 50-31-22.