Рязанцев попросили приютить слепого пса Джека

Пес привит, обработан от паразитов. Планируется операция по восстановлению зрения. Волонтеры намерены помогать ему продуктами и всем необходимым.

Рязанцев попросили взять на передержку или на постоянное проживание слепого пса Джека. В группе «Бездомные животные Рязани» рассказали, что собаку нашли на улице, она была в ошейнике.

«Предположительно, парня выкинули старые хозяева, — говорится в сообщении. — Джек прекрасно ориентируется, у него отлично развито обоняние и слух. Мальчик милый, игривый. Радуется, когда слышит голоса детей, женщин. Очень хорошо ладит с другими животными».

Пес привит, обработан от паразитов. Планируется операция по восстановлению зрения. Волонтеры намерены помогать ему продуктами и всем необходимым.