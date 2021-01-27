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Рязанца осудили за покушение на убийство знакомого
В одну из майских ночей 2020 года подсудимый был в гостях и поссорился с хозяином дома. Выпивавшие алкоголь мужчины устроили драку, после которой злоумышленник «из чувства злости и личной неприязни» взял кухонный нож и ударил своего оппонента в грудь.

Жителя Шиловского района осудили за покушение на убийство знакомого. Об этом сообщила пресс-служба рязанской прокуратуры.

В одну из майских ночей 2020 года подсудимый был в гостях и поссорился с хозяином дома. Выпивавшие алкоголь мужчины устроили драку, после которой злоумышленник «из чувства злости и личной неприязни» взял кухонный нож и ударил своего оппонента в грудь. Мужчина был уверен, что потерпевший умрет, и ушел.

Получивший травму мужчина выжил благодаря своевременно оказанной помощи.

За покушение на убийство подсудимого приговорили к шести годам колонии общего режима. Страховая компания также через суд взыскала с него 43 тысячи рублей, потраченные на лечение потерпевшего.

Приговор вступил в законную силу.