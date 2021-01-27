Полиция ищет очевидцев гибели пенсионерки под колесами автобуса в Песочне

Ранее очевидцы сообщали, что пенсионерка поскользнулась и упала под колеса. Видео с места ДТП можно посмотреть здесь.

Полиция ищет очевидцев гибели пенсионерки под колесами автобуса. ДТП произошло в среду, 20 января, в Дашково-Песочне.

Примерно в 9:35 59-летний водитель автобуса №6 отъезжал от остановки и наехал на 80-летнюю женщину. От полученных травм та скончалась на месте.

Ранее очевидцы сообщали, что пенсионерка поскользнулась и упала под колеса. Видео с места ДТП можно посмотреть здесь.

Всех, кто что-то знает о произошедшем, просят обращаться по телефону (4912)29-96-32.