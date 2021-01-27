Офтальмолог назвала неожиданное последствие COVID-19

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в интервью «Звезде» назвала неожиданное последствие COVID-19. По ее словам, у переболевших коронавирусом в средней и тяжелой форме может снизиться острота зрения.

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в интервью « Звезде » назвала неожиданное последствие COVID-19. По ее словам, у переболевших коронавирусом в средней и тяжелой форме может снизиться острота зрения.

Шилова пояснила, что COVID-19 усугубляет изменения, связанные с хрусталиком, из-за чего может развиться близорукость.

Кроме того, как уточнила врач, у некоторых после болезни нарушается кровообращение в мелких сосудах глазного дна. Из-за этого пациенты ощущают «затуманенность» зрения.