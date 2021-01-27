Неработающий житель Новомичуринска воровал в супермаркетах ради веселья с друзьями

Ранее мужчину уже наказывали за мелкие хищения, но он снова попался. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК.

Неработающий житель Новомичуринска воровал в супермаркетах ради веселья с друзьями. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Молодой человек не работает, ведет разгульный образ жизни, злоупотребляет спиртным. Отсутствие заработка не препятствует его веселому времяпрепровождению с друзьями», — говорится в сообщении.

Так, 26 января 29-летний злоумышленник собирался украсть из магазина алкоголь, но его задержала полиция.

Ранее мужчину уже наказывали за мелкие хищения, но он снова попался. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК.