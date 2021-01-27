Найден фактор, повышающий риск смерти от COVID-19

Эксперты анализировали образцы крови и мазки 147 пациентов с COVID-19, переболевших в легкой форме или умерших от осложнений, а также сравнили результаты с показателями здоровых людей или заболевших гриппом.

Шведские ученые из Каролинского института нашли фактор, повышающий риск смерти от COVID-19. Согласно их исследованиям, у пациентом с тяжелой формой коронавируса наблюдается высокий уровень специфических иммунных клеток, передает РИА Новости со ссылкой на Journal of Clinical Investigation.

Исследования показали, что супрессорные клетки миелоидного происхождения M-MDSC подавляют активность Т-клеток, участвующих в защите организма от вирусов. Эксперты анализировали образцы крови и мазки 147 пациентов с COVID-19, переболевших в легкой форме или умерших от осложнений, а также сравнили результаты с показателями здоровых людей или заболевших гриппом.

Как оказалось, при тяжелой форме COVID-19 повышается уровень M-MDSC в крови по сравнению с легким течением. У всех пациентов с коронавирусом также было меньше Т-клеток в крови.

По мнению авторов исследования, высокое содержание клеток M-MDSC в начале заболевания увеличивает шансы на появление осложнений.