На рязанку завели дело за попытку найти алкоголь в чужой квартире
По данным следователей, ночью 5 января, у подозреваемой и ее собутыльников закончилось спиртное. 33-летняя женщина толкнула дверь соседней квартиры и вошла внутрь. Там были 53-летняя хозяйка и ее внучка.
На жительницу Сапожка завели дело за незаконное проникновение в жилище. Об этом в среду, 17 января,
По данным следователей, ночью 5 января, у подозреваемой и ее собутыльников закончилось спиртное. 33-летняя женщина толкнула дверь соседней квартиры и вошла внутрь. Там были 53-летняя хозяйка и ее внучка.
«Испугавшись агрессивного поведения находившейся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемой, ранее судимой за тяжкие насильственные преступления против личности, хозяйка квартиры вызвала полицию», — рассказали следователи.
На злоумышленницу завели дело по части 1 статьи 139 УК («Незаконное проникновение в жилище»). Ей грозит до трех лет тюрьмы.