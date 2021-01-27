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На рязанку завели дело за попытку найти алкоголь в чужой квартире
По данным следователей, ночью 5 января, у подозреваемой и ее собутыльников закончилось спиртное. 33-летняя женщина толкнула дверь соседней квартиры и вошла внутрь. Там были 53-летняя хозяйка и ее внучка.

На жительницу Сапожка завели дело за незаконное проникновение в жилище. Об этом в среду, 17 января, сообщил рязанский следком.

По данным следователей, ночью 5 января, у подозреваемой и ее собутыльников закончилось спиртное. 33-летняя женщина толкнула дверь соседней квартиры и вошла внутрь. Там были 53-летняя хозяйка и ее внучка.

«Испугавшись агрессивного поведения находившейся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемой, ранее судимой за тяжкие насильственные преступления против личности, хозяйка квартиры вызвала полицию», — рассказали следователи.

На злоумышленницу завели дело по части 1 статьи 139 УК («Незаконное проникновение в жилище»). Ей грозит до трех лет тюрьмы.